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    Entstaubungsanlage ID 350/110 Afc | Kärcher

    Großer, grauer Kärcher Industriesauger mit rechteckigem Oberteil, konischem Sammelbehälter und Motor, auf einem Metallgestell.

    Entstaubungsanlage

    ID 350/110 Afc

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 9.988-784.0

    • Automatische Filterabreinigung
    • Staubarme Entleerung, Filterklasse M
    • 100 l Behältervolumen
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