Entstaubungsanlage ID 350/110 Afc | Kärcher

Das Absaugen großer Mengen Staub und feiner Späne im industriellen Maßstab ist das Haupteinsatzgebiet der Mitteldruck-Entstaubungsanlage ID 350/110 Afc. Dazu verfügt sie über einen Taschenfilter der Staubklasse M nach DIN EN 60335-2-69 sowie einen 100 Liter großen und fahrbaren Sammelbehälter (DN 250) mit Sichtfenster und integriertem Rundbodensack mit Niederhalter und Druckausgleichsschlauch (DN 25) mit Schnellkupplung. Zur Minimierung des Arbeitsgeräuschs ist das Antriebsteil komplett schallgedämmtmit, mit IE3-Wirkungsgrad und mit einem nachgeschalteten Ausblasschalldämmkanal ausgestattet. Standardmäßig gehört auch ein Steuerschrank nach Schutzklasse IP 54 (gem. den deutschen VDE-Vorschriften 0113) zum Lieferumfang.

Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit Staubklasse-M-Filtertechnik für sicheres Saugen gesundheitsgefährdender Stäube. Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs Staubarme Entleerung durch PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus. Einfache Entsorgung des Staubs in einem PE-Sack. Langlebiger und waschbarer Taschenfilter und elektrische Filterabreinigung Unterbrechungsfreies Saugen bei hoher Saugleistung ohne Filterwirkungsabfall. Verschweißte Nähte garantieren eine lange Lebensdauer des Taschenfilters. Für effiziente und komfortable Filterabreinigung sowie konstante Saugleistung.