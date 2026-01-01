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    Entstaubungsanlage ID 50/40 Afc | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit grauem Metallgehäuse, auf Rollen montiert, mit Kabelanschluss und seitlichem Behälter.

    Entstaubungsanlage

    ID 50/40 Afc

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 9.986-460.0

    • Automatische Filterabreinigung
    • Staubarme Entleerung, Filterklasse M
    • 50 l Behältervolumen
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