Entstaubungsanlage ID 50/40 Afc | Kärcher

Der Entstauber ID 50/40 Afc ermöglicht das sichere Absaugen an Bearbeitungsmaschinen. Dank Hochdruckverdichter eignet er sich für das Abscheiden problematischer (z.B. anhaftender) Stäube und Späne aller Art. Das Gerät ist in verschiedenen Leistungs- und Filterklassen erhältlich. Das Spektrum reicht bis Filterklasse „H“ zum Abscheiden krebserregender Stäube. Ein Steuerschrank mit automatisch arbeitendem Filterrüttler gewährleistet eine lange Filterstandzeit. Optional erhältlich: ein Differenzdruckschalter zur Filterüberwachung sowie ein Ultraschall-Distanz-Sensor zur Überwachung des Füllstands.

Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube. Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung. Staubarmes Entleerungssystem für gesundheitsgefährdende Stoffe Staubarme Entleerung dank Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch. Einfache und sichere Staubentsorgung dank PE-Sack.