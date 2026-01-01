Entstaubungsanlage ID 90/30 | Kärcher

Die Entstaubungsanlage ID 90/30 gewährleistet die kontinuierliche Absaugung von abgelagerten und schwebenden Stäuben und sonstigen Stoffen an Maschinen und Produktionslinien. Sie ist für den Mehrschichtbetrieb geeignet, arbeitet mit einem Arbeitsgeräusch von nur 64 dB(A) extrem leise und dank des hocheffizienten Motors der Energieeffizienzklasse IE3 auch besonders energiesparend. Große Staubmengen bewältigt die Anlage durch ihren konstant hohen Luftvolumenstrom (900 m³/h) und die große Filterfläche (3,2 m²) mühelos auch über lange Zeiträume. Die Wartung des Hauptfilters der Staubklasse M erfolgt über eine intuitive manuelle Filterabreinigung.

Langlebiger, waschbarer Taschenfilter für eine konstant hohe Saugleistung Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Ideal für industrielle Einsätze. Konkurrenzlos effektive, manuelle Filterabreinigung durch Verstärkungsgitter in jeder Filtertasche. Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung. Staubarmes Entleerungssystem mit PE-Sack Staubarme Entleerung dank Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch. Einfache und sichere Staubentsorgung dank PE-Sack. Einfache Filterabreinigung durch manuellen Rüttelmechanismus Regelmäßige Betätigung des Rüttelhebels für eine konstant hohe Saugleistung.