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    Entstaubungsanlage ID 90/30 | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit silbernem Gehäuse und vier Rollen, geeignet für professionelle Anwendungen.

    Entstaubungsanlage

    ID 90/30

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 9.987-840.0

    • Sehr leises IE3-Radialgebläse
    • Staubarme Entleerung, Filterklasse M
    • 100 l Behältervolumen
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