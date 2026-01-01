Entstaubungsanlage ID 90/30 | Kärcher

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Entstaubungsanlage
Bestellnummer: 9.987-840.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50
Luftmenge (l/s / m³/h)
250 / 900
Vakuum (mbar / kPa)
48 / 4.8
Behälterinhalt (l)
100
Behältermaterial
Metall
Nennleistungsaufnahme (kW)
3
Aufnahmetyp
Elektrisch
Filterfläche (m²)
3.2
Schalldruckpegel (dB(A))
64
Staubklasse Hauptfilter
M
Gewicht ohne Zubehör (kg)
270
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
270.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1450 x 760 x 1680
Ausrüstung