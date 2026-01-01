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    Entstaubungsanlage ID 90/30 Z22 Afc | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit grauem Gehäuse, vier Rollen und einem großen Staubbehälter.

    Entstaubungsanlage

    ID 90/30 Z22 Afc

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 9.987-920.0

    • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22
    • Automatische Filterabreinigung
    • Sehr leises IE3-Radialgebläse
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