Entstaubungsanlage ID 90/30 Z22 Afc | Kärcher

Der Einsatz unserer Entstaubungsanlage ID 90/30 Afc Z22 ist auch in explosionsgefährdeten Bereichen problemlos möglich. Im Unterschied zu ihrem Schwestermodell RE 9/30 verfügt diese Ausführung zusätzlich über einen Drehrichtungswächter, ein optisches Warnsignal und eine zugehörige Steuerung und ist somit für die ATEX-Zone 22 zugelassen. Die Anlage, die extrem sparsam und leise arbeitet (64 dB[A]), kann im Mehrschichtbetrieb gefahren werden und überzeugt bei der kontinuierlichen Absaugung von schwebenden und abgelagerten Stäuben an Maschinen oder Produktionslinien. Ein hocheffizientes Radialgebläse (IE3) sorgt für einen konstant hohen Luftvolumenstrom von rund 900 m³/h. Im Zusammenspiel mit der 3,2 m² großen Fläche des Hauptfilters der Staubklasse M garantiert dies lange Arbeitszeiten auch bei großen Staubmengen. Die Reinigung des Filters erfolgt automatisch über eine elektrische Filterabrüttlung.

Langlebiger und waschbarer Taschenfilter und elektrische Filterabreinigung Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Ideal für industrielle Einsätze. Effiziente und komfortable Filterabreinigung für eine konstant hohe Saugleistung. Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung. Staubarmes Entleerungssystem mit PE-Sack Staubarme Entleerung dank Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch. Einfache und sichere Staubentsorgung dank PE-Sack. Komfortable Filterabreinigung durch elektrischen Rüttelmotor Effiziente und komfortable Filterabreinigung für eine konstante Saugleistung.