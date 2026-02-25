10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Industriekehrmaschinen | Kärcher

    Industriekehrmaschinen

    Ob Logistikbranche, Stahlverarbeitung, Baugewerbe oder Zementwerk: auf Kärcher Industriekehrmaschinen ist Verlass. Sie sind ausgelegt für härteste Industrieeinsätze mit großen Flächen und erhöhtem Schmutzaufkommen. Ihr ausgezeichnetes Filtersystem sorgt auch in Extremfällen für eine staubfreie Umgebung.

    Anwendungsvideo

    Beratung, Service und Verkauf

    Händlersuche: Kärcher Professional Industriekehrmaschinen erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern. 

    Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular.

    Professional-Newsletter: Wenn Sie zukünftig über Produktneuheiten und Aktionen von Kärcher informiert werden wollen, melden Sie sich jetzt zu unserem gewerblichen Newsletter an.

    Zum Kärcher Newsletter anmelden