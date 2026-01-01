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    Inno Foam Set mit RM-Injektor | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger-Zubehör: Messingventil mit gelbem Drehknopf und graue Sprühlanze mit zwei Düsen.

    Inno Foam Set mit RM-Injektor

    Bestellnummer: 2.112-000.0

    HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc., RM-HD-Injektor mit präzisem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.