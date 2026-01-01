Inno Foam Set | Kärcher

Bestellnummer : 2.112-008.0

HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.