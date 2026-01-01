iSolar 400 Advanced (1100-1300 l/h) | Kärcher

Zubehör für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von 1100 bis 1300 l/h: Die iSolar 400 ist eine wasserbetriebene Scheibenbürste, die mit einer Arbeitsbreite von 400 mm ausgestattet ist. Insbesondere kleinere bis mittelgroße Photovoltaikanlagen lassen sich damit bestens reinigen. Dafür sorgen auch das geringe Gewicht sowie die angenehme Handhabung der Bürste. So lassen sich auch aufgeständerte Anlagen schnell und komfortabel zu reinigen.