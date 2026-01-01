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    iSolar 400 Advanced (1100-1300 l/h) | Kärcher

    Graue Rundbürste mit Borsten und Anschlussstück, auf weißem Hintergrund.

    iSolar 400 Advanced (1100-1300 l/h)

    Bestellnummer: 6.368-093.0

    Die wasserbetriebene Scheibenbürste iSolar 400 (400 mm Arbeitsbreite) ist für 1100-1300 l/h Wasserleistung ausgelegt. Für kleine bis mittlere Photovoltaikanlagen (auch aufgeständerte).