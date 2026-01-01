iSolar 400 Advanced (1100-1300 l/h) | Kärcher

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Bestellnummer: 6.368-093.0Die wasserbetriebene Scheibenbürste iSolar 400 (400 mm Arbeitsbreite) ist für 1100-1300 l/h Wasserleistung ausgelegt. Für kleine bis mittlere Photovoltaikanlagen (auch aufgeständerte).
Fördermenge (l/h)
1100 1300
Zulauftemperatur (°C)
max. 40
Anschlussgewinde
M 18
Durchmesser (mm)
400
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.5
Anwendungsgebiete