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    iSolar 400 Advanced (700-1000 l/h) | Kärcher

    Graue Rundbürste mit Borsten und Anschlussstück, auf weißem Hintergrund.

    iSolar 400 Advanced (700-1000 l/h)

    Bestellnummer: 6.368-092.0

    Bürste iSolar 400 für 700-1000 l/h Wasserleistung. Die wasserbetriebene 400 mm breite Scheibenbürste reinigt kleine bis mittlere Photovoltaikanlagen. Ideal auch für aufgeständerte Anlagen.