iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h) | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 6.368-095.0Für 1100–1300 l/h Wasserleistung: Der wasserbetriebene 800 mm Bürstenkopf iSolar mit 2 gegenläufigen Scheibenbürsten und flexiblem Winkelgelenk macht Photovoltaikanlagen gleichmäßig sauber.
Fördermenge (l/h)
1100 1300
Zulauftemperatur (°C)
max. 40
Anschlussgewinde
M 18
Durchmesser (mm)
800
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.7
Anwendungsgebiete