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    iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h) | Kärcher

    Zwei graue Kärcher Bodenreinigungsbürsten mit schwarzen Borsten, verbunden durch ein Metallstück.

    iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h)

    Bestellnummer: 6.368-095.0

    Für 1100–1300 l/h Wasserleistung: Der wasserbetriebene 800 mm Bürstenkopf iSolar mit 2 gegenläufigen Scheibenbürsten und flexiblem Winkelgelenk macht Photovoltaikanlagen gleichmäßig sauber.