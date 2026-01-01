iSolar 800 Advanced (700-1000 l/h) | Kärcher

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Bestellnummer: 6.368-094.0Wasserbetriebener 800 mm breiter Bürstenkopf iSolar 800 für 700-1000 l/h Wasserleistung. Mit 2 gegenläufigen Scheibenbürsten und flexiblem Winkelgelenk. Für Photovoltaik-Anlagen.
Fördermenge (l/h)
700 1000
Zulauftemperatur (°C)
max. 40
Anschlussgewinde
M 18
Durchmesser (mm)
800
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.5
Anwendungsgebiete