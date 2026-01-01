iSolar 800 Advanced (700-1000 l/h) | Kärcher

Sonnige Aussichten! Der wasserbetriebene Bürstenkopf iSolar 800 mit 800 mm Arbeitsbreite eignet sich für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von 700 bis 1000 l/h. Die iSolar 800 arbeitet mit zwei gegenläufig rotierenden Scheibenbürsten und wird für die Reinigung von Photovoltaikanlagen eingesetzt. Die gegenläufigen Bürsten gleichen alle auftretenden Querkräfte aus und gewährleisten somit ein optimales Handling. Und auch das flexible Winkelgelenk am Anschluss des Bürstenkopfes erleichtert die Arbeit. Es sorgt dafür, dass die Borsten ständig plan aufliegen und ermöglicht dadurch konstant gleichmäßige Reinigungsergebnisse. Der Bürstenkopf besticht durch besonders hohe Flächenleistung - ideal für die Reinigung großer Anlagen, zum Beispiel auf Stalldächern.