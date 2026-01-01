iSolar Absturzsicherung | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 6.988-152.0Zertifiziertes Personensicherungssystem für Dacharbeiten. Inhalt: Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer und 15 m Kernmantelseil, Auffanggurt, Anschlagschlinge und Stahlblech-Koffer.
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
8.4