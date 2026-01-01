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    iSolar Absturzsicherung | Kärcher

    Blaue Metallbox, gelbes Seil mit Haken, gelber Sicherheitsgurt mit schwarzen Riemen auf weißem Hintergrund.

    iSolar Absturzsicherung

    Bestellnummer: 6.988-152.0

    Zertifiziertes Personensicherungssystem für Dacharbeiten. Inhalt: Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer und 15 m Kernmantelseil, Auffanggurt, Anschlagschlinge und Stahlblech-Koffer.