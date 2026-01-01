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    Industriesauger IVC 60/12-1 Tact EC | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit schwarzem Gehäuse, gelben Bedienelementen und silbernem Tank auf Rollen.

    Industriesauger

    IVC 60/12-1 Tact EC

    Bestellnummer: 1.576-102.0

    • Verschleißarme EC-Turbine
    • Automatische Filterabreinigung Tact
    • Robuste Bauweise, 60-l-Behälter, Filterklasse M, 1,2-kW-Antrieb
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