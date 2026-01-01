Industriesauger IVC 60/24-2 Tact² M | Kärcher

Der IVC 60/24-2 Tact² M ist ein kompakter Industriesauger mit großen Rädern und Bremsrollen. Das ausgesprochen wendige Gerät eignet sich optimal zur Reinigung von Produktionsmaschinen und Fertigungsbereichen. Zudem ist der Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M zugelassen. Die automatische Filterabreinigung Tact² gewährleistet eine lange Betriebsdauer ohne lästige Unterbrechungen.

Staubklasse M Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät. Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Elektronische Steuerung des Antriebs zur Vermeidung hoher Einschaltströme. Automatische Filterabreinigung Tact² Automatische Abreinigung der Filter mittels gezielter und kraftvoller Luftstöße. Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch. Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten. Mit kompaktem Flachfaltenfilter Übersichtliche kompakte Bauform des Filters. Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.