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    Industriesauger IVC 60/24-2 Tact² | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit schwarzem Gehäuse und silbernem Behälter, auf Rollen montiert.

    Industriesauger

    IVC 60/24-2 Tact²

    Bestellnummer: 1.576-100.0

    • Automatische Filterabreinigung Tact² des Flachfaltenfilters
    • Robuste Bauweise, 60-l-Behälter, 2,4-kW-Antrieb
    • Hygienischer Edelstahlbehälter
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