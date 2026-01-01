Industriesauger IVM 40/12-1 H Z22 | Kärcher

Zum universellen Saugen von kleineren bis zu mittleren Mengen feiner und grober Feststoffe im industriellen Maßstab – in der ATEX-Zone 22: der 1-motorige, mit einer EC-Turbine ausgestattete, explosionsgeschützte Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/12-1 H Z22. Das leistungsstarke und zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, ist besonders kompakt, robust und langlebig konstruiert, sehr mobil und wendig und ideal für Einsätze geeignet, bei denen besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten sind. Dank des innovativen Pull and Clean-Filterreinigungssystems kann der große Sternfilter der Staubklasse M problemlos, einfach und komfortabel während des Betriebs abgereinigt werden. Zusätzlich ist der Sauger mit einem nachgelagerten zertifizierten H-Patronenfilter mit Filtererkennung ausgestattet und somit auch für die Staubklasse H zertifiziert. Filterbehälter und Sammelbehälter des Geräts sind aus hochwertigem, säureresistentem Edelstahl, das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl gefertigt.

Zertifiziert für ATEX-Zone 22 Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22. Staubklasse H Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse H zertifiziertes Gesamtgerät. Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H. Verschleißarme EC-Turbine Bürstenlose Konstruktion für verschleißarmen Betrieb. Dank mindestens 5000 Stunden Lebensdauer für den Dreischichtbetrieb geeignet. Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb. Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr. Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter und zusätzlichem Patronenfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H. Maximale Sicherheit dank 2-stufigem Filtersystem mit optimalem Abscheidegrad.