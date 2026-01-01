Industriesauger IVM 40/12-1 H Z22 | Kärcher

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Industriesauger
Bestellnummer: 9.990-266.0
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s / m³/h)
43.8 / 158
Vakuum (mbar / kPa)
249 / 24.9
Behälterinhalt (l)
40
Behältermaterial
Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW)
1.2
Aufnahmetyp
Elektrisch
Schalldruckpegel (dB(A))
73
Kabellänge (m)
10
Staubklasse Hauptfilter
M
Filterfläche Hauptfilter (m²)
1.6
Staubklasse Sekundärfilter
H
Filterfläche Sekundärfilter (m²)
1.6
Gewicht ohne Zubehör (kg)
51
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
51.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
645 x 655 x 1140
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete