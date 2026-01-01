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    Industriesauger IVM 40/12-1 H Z22 | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit silbernem Gehäuse, zwei großen Rädern und mehreren Anschlüssen, stehend auf einem weißen Hintergrund.

    Industriesauger

    IVM 40/12-1 H Z22

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 9.990-266.0

    • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22
    • Verschleißarme EC-Turbine
    • Hygienischer Edelstahlbehälter, Filterklasse H, 4 Zubehörhalter
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