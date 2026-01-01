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    Industriesauger IVM 40/12-1 M Z22 | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit Metallgehäuse, zwei Rädern und Griff, geeignet für den Einsatz in industriellen Umgebungen.

    Industriesauger

    IVM 40/12-1 M Z22

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 9.990-265.0

    • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22
    • Verschleißarme EC-Turbine
    • Hygienischer Edelstahlbehälter, Filterklasse M, 4 Zubehörhalter
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