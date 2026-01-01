10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Industriesauger IVM 40/12-1 M Z22 Set | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit Zubehör, darunter Schläuche und Düsen, auf einem weißen Hintergrund.

    Industriesauger

    IVM 40/12-1 M Z22 Set

    Bestellnummer: 9.990-994.0

    • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22
    • Verschleißarme EC-Turbine
    • Mitgeliefertes Zubehör (Reduzierung, Schlauch, Handgriff, Düse)
    Angebot anfordern