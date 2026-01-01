Industriesauger IVM 40/12-1 M Z22 Set | Kärcher

Explosionsgeschütztes Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/12-1 M Z22 Set zum universellen Saugen von kleineren bis zu mittleren Mengen feiner und grober Feststoffe im industriellen Maßstab – optimal auch für Einsätze in hygienisch sensiblen Bereichen in der ATEX-Zone 22 geeignet. Das zuverlässige, langlebige, kompakte und mobile Gerät mit Zubehör (Reduzierung, Saugschlauch PVC, Handgriff aus Edelstahl und Standarddüse) arbeitet im Einphasenbetrieb, ist mit einer EC-Turbine ausgestattet und kommt überall dort zum Einsatz, wo aufgrund der Gegebenheiten besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten sind. Dabei gewährleisten große Räder einen sehr einfachen Transport an den Einsatzort. Dank des innovativen Pull and Clean-Filterreinigungssystems kann der große Sternfilter der Staubklasse M problemlos, einfach und komfortabel während des Betriebs abgereinigt werden. Sammel- und Filterbehälter sind aus hochwertigem und säureresistentem Edelstahl, das Fahrgestell aus robustem Stahl gefertigt.

Zertifiziert für ATEX-Zone 22 Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22. Staubklasse M Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät. Verschleißarme EC-Turbine Bürstenlose Konstruktion für verschleißarmen Betrieb. Dank mindestens 5000 Stunden Lebensdauer für den Dreischichtbetrieb geeignet. Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb. Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr. Ausgestattet mit einem großen Sternfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Auch für große Mengen Staub geeignet.