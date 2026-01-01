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    Industriesauger IVM 40/24-2 H ACD Lp | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit grauem Gehäuse und pinkem Staubbeutel, auf einem fahrbaren Gestell mit Rädern.

    Industriesauger

    IVM 40/24-2 H ACD Lp

    Bestellnummer: 9.991-133.0

    • Staubfreie Entleerung; Antistatische Ausstattung; Edelstahl
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