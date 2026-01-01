Industriesauger IVM 40/24-2 H ACD Lp | Kärcher

Langlebig, robust, kompakt, mobil: unser 2-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 H ACD Lp zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 2 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mittels Pull and Clean-Filterreinigungssystem abgereinigt werden, ohne den Sauger abzuschalten zu müssen. Zudem ist das Gerät mit einem zertifizierten H-Filter ausgestattet und für Staubklasse H zertifiziert. Das Gerät besticht durch ein Longopac®-Entleersystem, das eine staubfreie Entsorgung des Saugguts ermöglicht. Der Filterbehälter des Geräts besteht aus säureresistentem Edelstahl, während das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.

ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. Entspricht der Norm IEC 60335-2-69. Staubklasse H Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse H zertifiziertes Gesamtgerät. Sicheres Longopac® Entsorgungssystem Gesundheitsschonendes Arbeiten durch staubarme Entsorgung. 2 Gebläsemotoren Hohe Saugleistung und Robustheit. Ausgestattet mit einem großen Sternfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Auch für große Mengen Staub geeignet.