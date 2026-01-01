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    Industriesauger IVM 40/24-2 H | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit silbernem Metallgehäuse, schwarzem Griff und Rädern. Oben sind Bedienelemente und ein Druckmesser sichtbar.

    Industriesauger

    IVM 40/24-2 H

    Bestellnummer: 9.989-908.0

    • Antistatische Ausstattung
    • Hohe Mobilität, 40-l-Behälter, Filterklasse H, 2,4-kW-Antrieb
    • Edelstahlbehälter, Pull and Clean-Filterabreinigung, 4 Zubehörhalter
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