Industriesauger IVM 40/24-2 H | Kärcher

Langlebig, robust, kompakt, mobil: unser 2-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 H zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 2 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mittels Pull and Clean-Filterabreinigungssystem gereinigt werden, ohne den Sauger abzuschalten. Zusätzlich ist das Gerät mit einem zertifizierten H-Filter ausgestattet und für die Staubklasse H zertifiziert. Filter- und Sammelbehälter des Geräts bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.

Staubklasse H Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse H zertifiziertes Gesamtgerät. Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H. Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb. Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr. Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf. Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter und zusätzlichem Patronenfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H. Maximale Sicherheit dank 2-stufigem Filtersystem mit optimalem Abscheidegrad. Minimaler Platzbedarf Robustes und wendiges Fahrgestell, ideal für mobile, industrielle Einsätze. Minimale Stellfläche durch schmales Fahrgestell.