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    Industriesauger IVM 40/24-2 M ACD Set | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit Zubehör: Schlauch, Düsenaufsätze und Saugrohr. Gerät auf Rollen, silberfarben mit gelbem Logo.

    Industriesauger

    IVM 40/24-2 M ACD Set

    Bestellnummer: 9.990-992.0

    • ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
    • Edelstahlbehälter, Pull and Clean-Filterabreinigung, 4 Zubehörhalter
    • Mitgeliefertes Zubehör (Reduzierung, Schlauch, Handgriff, Düse)
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