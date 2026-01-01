Industriesauger IVM 40/24-2 M Lp | Kärcher

Langlebig, robust, kompakt, mobil: unser zweimotoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 M Lp zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 2 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mittels Pull and Clean-Filterreinigungssystem abgereinigt werden, ohne den Sauger abzuschalten. Das Gerät besticht durch ein Longopac®-Entleersystem, das eine staubfreie Entsorgung des Saugguts ermöglicht. Der Filterbehälter des Geräts besteht aus säureresistentem Edelstahl, während das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.

2 Gebläsemotoren Hohe Saugleistung und Robustheit. Longopac Entsorgungssystem Gesundheitsschonendes Arbeiten durch staubarme Entsorgung. Ausgestattet mit einem großen Sternfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Auch für große Mengen Staub geeignet.