Industriesauger IVM 40/24-2 | Kärcher

Langlebig, robust, kompakt und mobil: Unser 2-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 eignet sich zum universellen Saugen feiner und grober Feststoffe im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, wobei jeder der beiden Motoren einzeln steuerbar ist. Der große PTFE-Sternfilter der Staubklasse M lässt sich mithilfe des Pull and Clean-Filterabreinigungssystems einfach, komfortabel und zuverlässig reinigen, ohne den Sauger abzuschalten. Filterbehälter und Sammelbehälter bestehen aus säureresistentem Edelstahl. Das Fahrgestell ist aus robustem Stahl gefertigt und verfügt über große Räder, die einen einfachen Transport ermöglichen.

2 Gebläsemotoren Hohe Saugleistung und Robustheit. Fahrbarer Edelstahlbehälter Der abgesetzte Behälter kann bequem aus dem Fahrgestell entnommen und zur Entsorgung/Entleerung gefahren werden.