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    Industriesauger IVM 60/12-1 M ACD WS | Kärcher

    Industrieller Kärcher Nass-/Trockensauger mit Edelstahlgehäuse, schwarzen Rädern und gelbem Kabel auf einem grauen Rahmen.

    Industriesauger

    IVM 60/12-1 M ACD WS

    Bestellnummer: 9.991-081.0

    • ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
    • Nassabscheider, 60-l-Behälter, Filterklasse M, 1,2-kW-Antrieb
    • Edelstahlbehälter, Pull and Clean-Filterabreinigung, 4 Zubehörhalter
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