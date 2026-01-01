Industriesauger IVM 60/12-1 M ACD WS | Kärcher

Kompakt, sicher, einfach: Der 1-motorige Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/12-1 M ACD WS ist bestens geeignet zum Aufsaugen feiner inertisierungsbedürftiger Stäube aus Aluminium, Titan sowie Magnesium. Das kompakte und zuverlässige Gerät mit einer Hochleistungsturbine besitzt einen großen Sternfilter der Staubklasse M, der einfach und komfortabel mithilfe des Pull and Clean-Filterabreinigungssystems abgereinigt werden kann, ohne den Sauger abzuschalten. Der Sammelbehälter beinhaltet zudem einen Siebkorb. Alle eingesaugten Partikel werden durch die Inertflüssigkeit zwangsgeführt und vollständig benetzt. Der Füllstand der Inertflüssigkeit kann hierbei jederzeit per Schauglas festgestellt werden. Durch die Abschaltung der Saugkraft bei einem zu niedrigen Flüssigkeitslevel werden Bedienungsfehler vermieden. Die Entleerung der Flüssigkeit erfolgt über einen Kugelhahn.

ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. Entspricht der Norm IEC 60335-2-69. Zwangsführung der aufgesaugten Partikel Das Sauggut wird durch die Inertflüssigkeit vollständig benetzt. Überwachung der Behälterflüssigkeit Der Inertflüssigkeitsstand wird durch ein Schauglas überwacht. Abschaltung der Saugkraft bei niedrigem Flüssigkeitsstand Saugkraftverlust weist den Bediener auf niedrigen Flüssigkeitsstand hin. Kompaktes System Durch den vollintegrierten Sammelbehälter ist das System äußerst kompakt.