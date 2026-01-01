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    Industriesauger IVM 60/30 M Z22 | Kärcher

    Industrieller Kärcher Staubsauger mit Edelstahlgehäuse, Rollen und Bedienelementen auf der Oberseite.

    Industriesauger

    IVM 60/30 M Z22

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.573-521.0

    • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22
    • 60-l-Behälter, Filterklasse M, 3-kW-Antrieb
    • Verschleißfreier Seitenkanalverdichter, benutzerfreundliche Absetzmechanik
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