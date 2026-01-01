Industriesauger IVM 60/30 M Z22 | Kärcher

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Industriesauger
Bestellnummer: 1.573-521.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50
Luftmenge (l/s / m³/h)
68 / 244.8
Vakuum (mbar / kPa)
286 / 28.6
Behälterinhalt (l)
60
Nennleistungsaufnahme (kW)
3
Aufnahmetyp
Elektrisch
Schalldruckpegel (dB(A))
79
Kabellänge (m)
7.5
Staubklasse Hauptfilter
M
Filterfläche Hauptfilter (m²)
2
Gewicht ohne Zubehör (kg)
102
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
102.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1040 x 680 x 1840
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen