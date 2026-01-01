Industriesauger IVM 60/30 M Z22 | Kärcher

Speziell zur Beseitigung feiner, gesundheitsgefährdender und auch explosiver Stäube entwickelt: Unser Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/30 M Z22 überzeugt mit seinem langlebigen Seitenkanalverdichter und Dreiphasenbetrieb bei industriellen Dauereinsätzen bei Bedarf auch rund um die Uhr. Das robuste Gerät, mit unempfindlichem Stahlgehäuse und jeweils säureresistentem Edelstahlkörper und -behälter, verfügt über einen großen Sternfilter der Staubklasse M und erfüllt auch die Anforderungen für Arbeiten in der ATEX-Zone 22. Dazu ist der Sauger nach 2014/34/EU zertifiziert. Große Räder garantieren dabei maximale Mobilität, während die zuverlässige, manuelle Filterabreinigung mit Transmission die Filterstandzeit verlängert und so den Wartungsaufwand reduziert.

Zertifiziert für ATEX-Zone 22 Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22. Staubklasse M Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät. Verschleißfreier Seitenkanalverdichter Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen. Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb. Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr. Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Auch für große Mengen Staub geeignet.