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    Industriesauger IVM 60/30 | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit silbernem Gehäuse, schwarzem Deckel und gelben Bedienelementen auf einem fahrbaren Gestell mit vier Rädern.

    Industriesauger

    IVM 60/30

    Bestellnummer: 1.573-520.0

    • Hygienischer Edelstahlbehälter
    • 60-l-Behälter, Filterklasse M, 3-kW-Antrieb
    • Verschleißfreier Seitenkanalverdichter, benutzerfreundliche Absetzmechanik
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