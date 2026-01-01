Industriesauger IVM 60/30 | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Industriesauger
Bestellnummer: 1.573-520.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50
Luftmenge (l/s / m³/h)
68 / 244.8
Vakuum (mbar / kPa)
286 / 28.6
Behälterinhalt (l)
60
Behältermaterial
Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW)
3
Aufnahmetyp
Elektrisch
Schalldruckpegel (dB(A))
79
Staubklasse Hauptfilter
M
Filterfläche Hauptfilter (m²)
2.2
Gewicht ohne Zubehör (kg)
99
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
100.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1030 x 680 x 1650
Ausrüstung
Handbuch
Lesen Sie das Handbuch ganz einfach online.
Produktinformationen