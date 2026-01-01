Industriesauger IVM 60/30 | Kärcher

Ein langlebiger Seitenkanalverdichter mit Dreiphasenbetrieb, der große Sternfilter der Staubklasse M und die komfortable, manuelle Filterabreinigung mit Transmission zählen zu den wichtigsten inneren Werten unseres Mittelklasse-Industriestaubsaugers IVM 60/30. Rein äußerlich überzeugt das robuste Gerät mit einem unempfindlichen Stahlgehäuse, jeweils säureresistentem Edelstahlkörper und -behälter sowie großen Rädern für einfachen Transport und sichere Mobilität. Der Sauger ist im industriellen Umfeld nahezu universell zur Beseitigung feiner und grober Feststoffe einsetzbar – bei Bedarf auch im Dreischichtbetrieb.

Verschleißfreier Seitenkanalverdichter Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen. Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb. Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr. Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Auch für große Mengen Staub geeignet.