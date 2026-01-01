Industriesauger IVM 60/36-3 H | Kärcher

Langlebig, robust, mobil: unser dreimotoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/36-3 H zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 3 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mittels Pull and Clean-Filterabreinigungssystem abgereinigt werden. Inklusive zertifiziertem H-Filter. Die Filterabreinigung verlängert dessen Standzeit und reduziert so den Wartungsaufwand. Körper und Sammelbehälter des Geräts bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Gehäuse aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen. Das Gerät ist nach Staubklasse H zertifiziert.

Staubklasse H Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse H zertifiziertes Gesamtgerät. Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H. Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb. Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr. Mit 3 Gebläsemotoren ausgestattet Kraftvolles Gerät mit höchstmöglicher Reinigungsleistung im Einphasen-Stromnetz.