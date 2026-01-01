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    Industriesauger IVM 60/36-3 H | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit silbernem Gehäuse, schwarzen Griffen und Rädern auf weißem Hintergrund.

    Industriesauger

    IVM 60/36-3 H

    Bestellnummer: 9.989-910.0

    • Hohe Leistung mit 3 Turbinen und 3,6 kW
    • Filterklasse H, antistatische Ausstattung
    • Hygienischer Edelstahlbehälter, manuelle Filterabreinigung
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