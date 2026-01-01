Industriesauger IVM 60/36-3 | Kärcher

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Industriesauger
Bestellnummer: 1.573-320.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s / m³/h)
221 / 799
Vakuum (mbar / kPa)
254 / 25.4
Behälterinhalt (l)
60
Behältermaterial
Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW)
3.6
Aufnahmetyp
Elektrisch
Schalldruckpegel (dB(A))
79
Staubklasse Hauptfilter
M
Filterfläche Hauptfilter (m²)
2.2
Farbe
Silber
Gewicht ohne Zubehör (kg)
68
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
72.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1020 x 680 x 1490
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen