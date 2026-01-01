Industriesauger IVR 100/24-2 Sc H ACD | Kärcher

Zum Saugen mittlerer Mengen Späne und brennbarer Stäube in nicht explosionsgefährdeten Bereichen konzipierter Industriestaubsauger IVR 100/24-2 Sc H ACD. Bei einer Aufnahmeleistung von 2,4 kW garantiert eine leistungsstarke, wechselstrombetriebene Zweiturbinenlösung eine konstant hohe Saugleistung. Diese wird dank eines waschbaren und langlebigen Taschenfilters der Staubklasse M, eines Patronenfilters der Staubklasse H sowie effektiver manueller Filterabreinigung konstant aufrechterhalten. Das staubarme Entleeren des 100-Liter-Rollsammelbehälters wird über ein ergonomisches Absetzfahrgestell ohne Abnahme des Antriebskopfs komfortabel realisiert, während ein Sicherheitsfiltersack eine sichere Entsorgung des Saugguts gewährleistet. Das mobile Fahrgestell, der geräuscharme Betrieb und die kompakte, robuste sowie sehr servicefreundliche Bauweise ergänzen die umfangreiche Ausstattung des wechselstrombetriebenen Saugers.

ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. Entspricht der Norm IEC 60335-2-69. Besonders robust, besonders flexibel Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. Mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung. Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf. Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft. Komfortable, manuelle Filterabreinigung Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand. Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H. Auch für große Mengen Staub geeignet. Spezielle Geometrie des Filters verhindert das Verhaken eingesaugter Feststoffe.