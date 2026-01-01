Industriesauger IVR 100/30 Ef | Kärcher

Der mobile, drehstrombetriebene Industriestaubsauger IVR 100/30 Ef ist speziell für höchste industrielle Ansprüche bezüglich Leistungsfähigkeit, Robustheit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Ausgestattet mit angeschweißten Staplereinschüben, Kranösen sowie einer Entleerklappe ist die Entleerung seines 100 Liter großen Sammelbehälters auf mehrere Arten komfortabel möglich, ohne dass dabei der Antriebskopf abgenommen werden müsste. Große Mengen Feststoffe, wie feine, grobe und gesundheitsgefährdende Späne und Stäube (AGW ≥ 0,1 mg/m³), Sand oder Strahlkies, sind so schnell und einfach zu entsorgen. Das Filtersystem der Staubklasse M mit langlebigem und waschbarem Taschenfilter sowie manueller Filterabreinigung gewährleistet jederzeit sicheres Saugen bei konstant hoher Saugleistung. Für diese sorgen der leistungsstarke, energieeffiziente Seitenkanalverdichter (IE2) sowie der direkt angetriebene wartungsarme Motor mit 3 kW Aufnahmeleistung, der auch für den Dauerbetrieb konzipiert wurde.

Komfortable, manuelle Entleerklappe Zur einfachen Entleerung, beispielsweise in Unterflurförderer oder Container. Komfortable und zeitsparende Entleerung des Saugguts, auch bei großen Mengen. Kranösen erlauben sicheres Greifen und Entleeren mittels eines Krans. Besonders robust, besonders flexibel Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. Mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung. Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Verschleißfreier Seitenkanalverdichter Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet. Komfortable, manuelle Filterabreinigung Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand. Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H. Auch für große Mengen Staub geeignet. Spezielle Geometrie des Filters verhindert das Verhaken eingesaugter Feststoffe.