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    Industriesauger IVR 100/40-Pp Sc | Kärcher

    Grauer Kärcher Industriesauger auf Rollen, mit Schlauchanschluss und Handgriffen, auf weißem Hintergrund.

    Industriesauger

    IVR 100/40-Pp Sc

    Bestellnummer: 9.978-763.0

    • Mehrstufiger Druckluftantrieb mit 4 kW
    • Robuste Bauweise, 100-l-Behälter, Filterklasse M
    • 4 Zubehörhalter
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