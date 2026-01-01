Industriesauger IVR 100/40 Sc H ACD | Kärcher

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Industriesauger
Bestellnummer: 9.990-650.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50
Luftmenge (l/s / m³/h)
138 / 495
Vakuum (mbar / kPa)
140 / 14
Behälterinhalt (l)
100
Behältermaterial
Stahl
Nennleistungsaufnahme (kW)
4.7
Aufnahmetyp
Elektrisch
Schalldruckpegel (dB(A))
71
Kabellänge (m)
7.5
Staubklasse Hauptfilter
M
Filterfläche Hauptfilter (m²)
1.75
Staubklasse Sekundärfilter
H
Filterfläche Sekundärfilter (m²)
3
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
205
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
205.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
855 x 760 x 2380
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen