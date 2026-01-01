Industriesauger IVR 100/40 Sc M ACD | Kärcher

Der robuste Industriestaubsauger zur Aufstellung in nicht explosionsgefährdeten Bereichen! Trotz hohen Füllvolumens bietet der IVR 100/40 Sc M ACD eine vergleichsweise geringe Grundfläche und eignet sich damit perfekt für den Einsatz in Produktionshallen mit beengten Platzverhältnissen. Ein innenliegend verstärkter Taschenfilter (Staubfilterklasse M) mit großer Filterfläche (1,75 m²) und effektiver Filterabreinigung sowie zyklonartigem Vorabscheidesystem ermöglicht eine zuverlässige Aufnahme feiner, auch brennbarer Stäube. Druckausgleichsschlauch und Niederhalter sorgen für staubarmes Saugen direkt in einen Entsorgungssack. Der Sammelbehälter ist über eine in aufrechter Haltung bequem bedienbare Absetzmechanik mit dem Sauger verbunden. Die Lautstärke des Geräts ist dank des integrierten Schalldämpfers angenehm. Die robuste Bauart und der verschleißfreie Seitenkanalverdichter gewährleisten eine hohe Lebensdauer – selbst bei industriellem Dauereinsatz.

ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. Entspricht der Norm IEC 60335-2-69. Besonders robust, besonders flexibel Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. Mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung. Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Verschleißfreier Seitenkanalverdichter Mit 4 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet. Komfortable, manuelle Filterabreinigung Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand. Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Auch für große Mengen Staub geeignet. Spezielle Geometrie des Filters verhindert das Verhaken eingesaugter Feststoffe.