Industriesauger IVR 100/60 Ef | Kärcher

Ausgestattet mit einem Filtersystem der Staubklasse L zum sicheren Saugen feiner und grober Späne und Stäube, Sand oder Strahlkies, überzeugt der drehstrombetriebene, robuste und wartungsarme Industriestaubsauger IVR 100/60 Ef im harten industriellen Einsatz. Dabei gewährleisten ein langlebiger und waschbarer Taschenfilter sowie die Filterabreinigung per manuellem Rüttelmechanismus eine konstant hohe Saugleistung. Der leistungsstarke und energieeffiziente Seitenkanalverdichter (IE2) für hohe Unterdrücke garantiert höchste Saugleistung, während der wartungsarme Motor mit 6 kW Aufnahmeleistung speziell für den Dauerbetrieb ausgelegt ist. Eine komfortable Entleerung durch die Entleerklappe mittels Hubstapler ohne Abnahme des Antriebskopfs sowie das geringe Arbeitsgeräusch belegen die Anwenderfreundlichkeit des sowohl stationär als auch mobil einsetzbaren Saugers. Auch eine manuelle Austragung des Saugguts in einen kundenspezifischen Austragungsort ist realisierbar.

Komfortable, manuelle Entleerklappe Zur einfachen Entleerung, beispielsweise in Unterflurförderer oder Container. Komfortable und zeitsparende Entleerung des Saugguts, auch bei großen Mengen. Kranösen erlauben sicheres Greifen und Entleeren mittels eines Krans. Besonders robust, besonders flexibel Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. Mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung. Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Verschleißfreier Seitenkanalverdichter Mit 6 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet. Komfortable, manuelle Filterabreinigung Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand. Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Auch für große Mengen Staub geeignet. Spezielle Geometrie des Filters verhindert das Verhaken eingesaugter Feststoffe.