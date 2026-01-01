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    Industriesauger IVR 100/60 Ef | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit Metallgehäuse und Rädern, geeignet für professionelle Anwendungen.

    Industriesauger

    IVR 100/60 Ef

    Bestellnummer: 9.989-405.0

    • Komfortable, manuelle Entleerklappe
    • Robuste Bauweise, sehr leise, 100-l-Behälter, Filterklasse L, 6-kW-Antrieb
    • Verschleißfreier Seitenkanalverdichter
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