Industriesauger IVR 100/75-Pp Sc | Kärcher

Der IVR 100/75-Pp Sc ist ein Industriestaubsauger, der mit mehrstufigem Druckluftantrieb arbeitet. Der hohe Unterdruck sorgt dafür, dass Stäube und pastöse Stoffe sich über lange Strecken bewegen lassen. Der leistungsfähige Taschenfilter eignet sich auch ideal für Feinstäube und ist in 1,75 m² erhältlich. Der 100-Liter-Sammelbehälter bietet eine komfortable Absetzmechanik, die auch eine bequeme Wiederaufnahme ermöglicht. Der IVR 100/75-Pp Sc ermöglicht dank PE-Sack und Druckausgleichsschlauch eine staubarme Entleerung.

Staubarmes Entleerungssystem mit PE-Sack Staubarme Entleerung dank Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch. Einfache Filterabreinigung durch manuellen Rüttelmechanismus Regelmäßige Betätigung des Rüttelhebels für eine konstant hohe Saugleistung. Konkurrenzlos effektive, manuelle Filterabreinigung durch Verstärkungsgitter in jeder Filtertasche. Geräuscharmer Betrieb Geräuscharmer Betrieb durch schallgedämmte Antriebseinheit.