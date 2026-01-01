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    Industriesauger IVR 100/75-Pp Sc | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit grauem Metallgehäuse, auf Rollen, mit Schlauchanschluss und Griffen.

    Industriesauger

    IVR 100/75-Pp Sc

    Bestellnummer: 9.978-764.0

    • Mehrstufiger Druckluftantrieb mit 7,5 kW
    • Robuste Bauweise, 100-l-Behälter, Filterklasse M
    • Benutzerfreundliche Absetzmechanik
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