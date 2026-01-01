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    Industriesauger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD | Kärcher

    Grauer Kärcher Industriesauger mit Rollen und Griffen, stehend auf weißem Hintergrund.

    Industriesauger

    IVR 35/24-2 Sc Me M ACD

    Bestellnummer: 9.990-903.0

    • ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
    • Kunststoff anteilig aus Rezyklat
    • Hygienischer Edelstahlbehälter, Filterklasse M, 4 Zubehörhalter
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