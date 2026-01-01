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    Industriesauger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit Zubehör: Schlauch, Düse und Saugrohr. Graues Gerät auf Rollen, geeignet für schwere Reinigungsarbeiten.

    Industriesauger

    IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set

    Bestellnummer: 9.990-991.0

    • ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
    • Kunststoff anteilig aus Rezyklat, hygienischer Edelstahlbehälter
    • Mitgeliefertes Zubehör (Schlauch, Handgriff, Düse)
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