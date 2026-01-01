Industriesauger IVR 40/30 Sc M ACD | Kärcher

Der Industriesauger IVR 40/30 Sc M ACD zur Aufstellung in nicht explosionsgefährdeten Bereichen verfügt über einen verschleißfreien Seitenkanalverdichter und ist damit ideal für dauerhafte Einsätze in der Produktion. Die zuverlässige Aufnahme feiner und auch brennbarer Stäube wird durch einen innenliegend verstärkten Taschenfilter (Staubfilterklasse M) mit großer Filterfläche (1,75 m²) und effektiver Filterabreinigung sowie einem zyklonartigen Vorabscheidesystem gewährleistet. Der Sammelbehälter verfügt über eine bequem bedienbare Absetzmechanik. Dank des integrierten Schalldämpfers lässt sich das Arbeitsgeräusch auf ein Minimum reduzieren. Die robuste Bauart verspricht eine hohe Lebensdauer – selbst im harten industriellen Tagesgeschäft.

ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. Entspricht der Norm IEC 60335-2-69. Besonders robust, besonders flexibel Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. Trotz sehr kompakter Bauweise mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehörmitnahme. Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Verschleißfreier Seitenkanalverdichter Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet. Komfortable, manuelle Filterabreinigung Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand. Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Auch für große Mengen Staub geeignet. Spezielle Geometrie des Filters verhindert das Verhaken eingesaugter Feststoffe.