Industriesauger IVR 60/24-2 Sc H ACD | Kärcher

Zur Aufstellung in nicht explosionsgefährdeten Bereichen: Das sichere Saugen brennbarer und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW < 0,1 mg/m³) sowie Feststoffe ist der Haupteinsatzzweck des Industriestaubsaugers IVR 60/24-2 Sc H ACD mit einer Aufnahmeleistung von 2,4 kW. Betrieben mit Wechselstrom und ausgestattet mit effizienter Filtertechnik der Staubklasse H, verfügt der mobile Industriestaubsauger über einen waschbaren und langlebigen Taschenfilter der Staubklasse M mit verschweißten Nähten und einen Patronenfilter der Staubklasse H sowie eine effektive manuelle Filterabreinigung. So bleibt die hohe Saugleistung auf 2 Bypassturbinen jederzeit konstant hoch. Mit einem Sammelbehältervolumen von 60 Litern ist das Gerät für kleinere Mengen geeignet. Eine staubarme Entleerung und eine sichere Entsorgung des Saugguts gewährleistet ein Sicherheitsfiltersack mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch, während dazu dank des Absetzfahrgestells eine Abnahme des Antriebskopfs überflüssig ist. Die schallgedämmte Antriebseinheit sorgt für einen geräuscharmen Betrieb, das Fahrgestell für maximale Mobilität am Einsatzort.

ACD – Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet) Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube. Entspricht der Norm IEC 60335-2-69. Besonders robust, besonders flexibel Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen. Trotz sehr kompakter Bauweise mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehörmitnahme. Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf. Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft. Komfortable, manuelle Filterabreinigung Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand. Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H. Auch für große Mengen Staub geeignet. Spezielle Geometrie des Filters verhindert das Verhaken eingesaugter Feststoffe.