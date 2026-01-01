Industriesauger IVR 60/24-2 Sc M ACD | Kärcher

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Industriesauger
Bestellnummer: 9.990-641.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s / m³/h)
148 / 532
Vakuum (mbar / kPa)
230 / 23
Behälterinhalt (l)
60
Behältermaterial
Stahl
Nennleistungsaufnahme (kW)
2.4
Aufnahmetyp
Elektrisch
Schalldruckpegel (dB(A))
68
Kabellänge (m)
10
Staubklasse Hauptfilter
M
Filterfläche Hauptfilter (m²)
1.75
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
87
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
87.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
855 x 760 x 1290
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete