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    Industriesauger IVR-B 20/8 | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit silbernem Behälter und schwarzem Schlauch auf grauer Basis.

    Industriesauger

    IVR-B 20/8

    Bestellnummer: 9.989-417.0

    • Kompakte Abmessungen
    • Freistehender Edelstahlsammelbehälter
    • Verschleißfreier Seitenkanalverdichter mit 0,8 kW
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