Industriesauger IVR-B 20/8 | Kärcher

Perfekt geeignet für anspruchsvolle Einsätze in der metall- und kunststoffverarbeitenden Industrie ist der Industriesauger IVR-B 20/8. Seine besonders niedrige und kompakte Bauweise ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum. Dank des leistungsstarken Patronenfilters und des hochwertigen Sammelbehälters aus Edelstahl ist das sichere und zuverlässige Saugen von Stanzabfällen, Spänen und Stäuben problemlos möglich. Der langlebige Seitenkanalverdichter garantiert dabei auch Dauereinsätze, wie beispielsweise an Produktionslinien, während ein wirkungsvoller Schalldämpfer das Arbeitsgeräusch auf ein Minimum reduziert. Darüber hinaus wurde bei der Konstruktion des Geräts ganz bewusst auf sonst übliche Komponenten verzichtet, um eine besonders einfache Bedienbarkeit zu gewährleisten und den Wartungsaufwand sehr gering zu halten.

Kompakte Abmessungen Einfaches Verstauen und Anbringen zwischen, auf oder unter Produktionsmaschinen. Die kleine Baugröße ermöglicht unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Leistungsstarker Seitenkanalverdichter erlaubt vielseitige Anwendungen. Freistehender Edelstahlsammelbehälter Der Sammelbehälter kann von der Bodenplatte des Geräts abgehoben werden. Sicherungsklammern am Deckel ermöglichen einen sicheren Transport. Verschleißfreier Seitenkanalverdichter Kompaktes Gerät mit 0,8 kW Aufnahmeleistung zum Saugen von Feststoffen. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet. Ausgestattet mit einem langlebigen Patronenfilter Zum sicheren Saugen von Feststoffen und kleinen Staubmengen bis Staubklasse M. Kompakte und sehr übersichtliche Bauform des Filters.