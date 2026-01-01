Industriesauger IVR-B 30/15 | Kärcher

Der IVR-B 30/15 ist ein niedrig und kompakt gebauter Industriesauger, der sich perfekt für Einsätze in der metall- und kunststoffverarbeitenden Industrie eignet. Der hochwertige Sammelbehälter aus Edelstahl hält selbst schwierigsten Bedingungen stand. Aufgrund des verwendeten Patronenfilters können Stanzabfälle, Späne und Stäube zuverlässig eingesaugt werden. Auf unnötige Saugerbestandteile wurde bei der Gerätekonstruktion bewusst verzichtet. Das Ergebnis ist ein besonders leicht bedienbarer und zudem äußerst wartungsarmer Sauger. Der langlebige Seitenkanalverdichter garantiert den problemlosen Dauereinsatz (z.B. an Produktionslinien). Ein wirkungsvoller Schalldämpfer senkt die Lautstärke auf ein angenehmes Minimum.

Kompakte Abmessungen Die kleine Baugröße ermöglicht unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Einfaches Verstauen und Anbringen zwischen, auf oder unter Produktionsmaschinen. Leistungsstarker Seitenkanalverdichter erlaubt vielseitige Anwendungen. Freistehender Edelstahlsammelbehälter Der Sammelbehälter kann von der Bodenplatte des Geräts abgehoben werden. Sicherungsklammern am Deckel ermöglichen einen sicheren Transport. Verschleißfreier Seitenkanalverdichter Kompaktes Gerät mit 1,5 kW Aufnahmeleistung zum Saugen von Feststoffen. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet. Ausgestattet mit einem langlebigen Patronenfilter Zum sicheren Saugen von Feststoffen und kleinen Staubmengen bis Staubklasse M. Kompakte und sehr übersichtliche Bauform des Filters.