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    Industriesauger IVR-B 50/30 | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit silbernem Metallgehäuse und großem Lüfter auf grauer Basis.

    Industriesauger

    IVR-B 50/30

    Bestellnummer: 9.989-415.0

    • Kompakte Abmessungen
    • Freistehender Edelstahlsammelbehälter
    • Verschleißfreier Seitenkanalverdichter mit 3 kW
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