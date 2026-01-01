Industriesauger IVR-B 50/30 | Kärcher

Der Beistellsauger IVR-B 50/30 ist ein kompakter Industriesauger mit niedriger Bauhöhe – ideal zum direkten Einbau in der metall- und kunststoffverarbeitenden Industrie. Durch die Konzentration auf die wesentlichsten Saugerelemente besticht das Gerät durch äußerst einfache Handhabung und Wartung. Der langlebige Seitenkanalverdichter ermöglicht einen kompromisslosen Dauereinsatz, zum Beispiel an Produktionslinien. Mit dem im Behälterdeckel verbauten Patronenfilter eignet sich das Gerät ideal für das Aufsaugen von Spänen, Stanzabfällen und groben Stäuben. Auch der robuste Behälter aus lackiertem Stahlblech ist speziell für den industriellen Einsatz gefertigt. Dank eines integrierten Schalldämpfers beschränkt sich der Lärmpegel auf ein angenehmes Minimum.

Kompakte Abmessungen Einfaches Verstauen und Anbringen zwischen, auf oder unter Produktionsmaschinen. Die kleine Baugröße ermöglicht unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Leistungsstarker Seitenkanalverdichter erlaubt vielseitige Anwendungen. Freistehender Edelstahlsammelbehälter Der Sammelbehälter kann von der Bodenplatte des Geräts abgehoben werden. Sicherungsklammern am Deckel ermöglichen einen sicheren Transport. Verschleißfreier Seitenkanalverdichter Kompaktes Gerät mit 3 kW Aufnahmeleistung zum Saugen von Feststoffen. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet. Ausgestattet mit einem langlebigen Patronenfilter Zum sicheren Saugen von Feststoffen und kleinen Staubmengen bis Staubklasse M. Kompakte und sehr übersichtliche Bauform des Filters.