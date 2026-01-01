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    Industriesauger IVR-L 100/24-2 Me | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit silbernem Korpus, schwarzem Griff und vier Rädern auf weißem Hintergrund.

    Industriesauger

    IVR-L 100/24-2 Me

    Bestellnummer: 9.987-884.0

    • 360°-Arbeitsradius
    • Kunststoff anteilig aus Rezyklat
    • Hygienischer Edelstahlbehälter, verschleißfreier Seitenkanalverdichter
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