Industriesauger IVR-L 100/24-2 | Kärcher

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Industriesauger
Bestellnummer: 9.987-883.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s / m³/h)
148 / 532
Vakuum (mbar / kPa)
230 / 23
Behälterinhalt (l)
100
Behältermaterial
Metall
Nennleistungsaufnahme (kW)
2.4
Aufnahmetyp
Elektrisch
Staubklasse Hauptfilter
L
Filterfläche Hauptfilter (m²)
0.45
Kabellänge (m)
10
Gewicht ohne Zubehör (kg)
44
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
44
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
44.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
640 x 620 x 1060
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen