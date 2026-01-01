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    Industriesauger IVR-L 100/24-2 | Kärcher

    Grauer Kärcher Industriesauger mit Rollen und Schlauch, schwarzem Griff und Deckel, auf weißem Hintergrund.

    Industriesauger

    IVR-L 100/24-2

    Bestellnummer: 9.987-883.0

    • 360°-Arbeitsradius
    • Kunststoff anteilig aus Rezyklat
    • Überfüllsicherung und Füllstandsanzeige
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