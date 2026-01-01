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    Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit silbernem Metallbehälter und schwarzem Deckel auf einem fahrbaren Gestell mit Rädern.

    Industriesauger

    IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

    Bestellnummer: 9.987-887.0

    • 360°-Arbeitsradius, ergonomisches Kippfahrgestell
    • Autonome Fasspumpe
    • Kunststoff anteilig aus Rezyklat, hygienischer Edelstahlbehälter
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