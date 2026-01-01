Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me Set | Kärcher

Das IVR-L 100/24-2 Tc Me Set ist ein kompakter Industriesauger und präsentiert sich extra robust. Rollen und Netzkabel sind ölfest und unterstreichen die hervorragende Eignung des langlebigen Geräts für Einsätze im harten industriellen Arbeitsalltag. Auch eine Stapleraufnahme ist möglich. Der Sauger bietet einen 100-Liter-Edelstahlbehälter mit Kippfahrgestell – perfekt zum Aufsaugen großer Mengen Flüssigkeit und/oder vorwiegend staubfreier Feststoffe wie Späne. Diese lassen sich mittels optionalen Spänekorbs perfekt von den Flüssigkeiten trennen. Die glasperlengestrahlte Edelstahlausführung macht das Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me Set so vielseitig einsetzbar. Auch korrosive Medien können ohne Probleme aufgesaugt werden. Der drehbare Schlauchanschluss (360°) am Saugkopf garantiert höchste Flexibilität und verknotungsfreies Saugen. Während des Saugvorgangs ist der aktuelle Füllstand jederzeit über den Entleerschlauch ersichtlich. Dabei kann die Entleerung einerseits über den Entleerschlauch erfolgen, andererseits über das Kippfahrgestell.

Ergonomisches Kippfahrgestell Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung. Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus. Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig. Hochwertiger Edelstahlsammelbehälter Sehr einfach zu reinigen. Für korrosives Sauggut geeignet. Transparenter Schlauch als Füllstandsanzeige und zum Ablassen von Flüssigkeiten. Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen. Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich. Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf. Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft. Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.