10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Set | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit Zubehör: Schlauch, Düse und Siebkorb, auf einem Rollwagen montiert.

    Industriesauger

    IVR-L 100/24-2 Tc Set

    Bestellnummer: 9.990-996.0

    • 360°-Arbeitsradius
    • Kunststoff anteilig aus Rezyklat
    • Mitgeliefertes Zubehör (Siebkorb, Schlauch, Handgriff, Düse)
    Angebot anfordern