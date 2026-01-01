Industriesauger IVR-L 100/30 Sc | Kärcher

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Industriesauger
Bestellnummer: 9.986-064.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s / m³/h)
87.5 / 315
Vakuum (mbar / kPa)
260 / 26
Behälterinhalt (l)
100
Behältermaterial
Metall
Nennleistungsaufnahme (kW)
3
Aufnahmetyp
Elektrisch
Staubklasse Hauptfilter
L
Filterfläche Hauptfilter (m²)
0.45
Schalldruckpegel (dB(A))
62
Kabellänge (m)
7.5
Gewicht ohne Zubehör (kg)
132
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
132
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
132.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
850 x 760 x 1800
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch