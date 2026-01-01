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    Industriesauger IVR-L 100/30 Sc | Kärcher

    Grauer Kärcher Industriesauger auf Rollen, mit seitlichen Griffen und einem Schlauchanschluss, vor weißem Hintergrund.

    Industriesauger

    IVR-L 100/30 Sc

    Bestellnummer: 9.986-064.0

    • Benutzerfreundliche Absetzmechanik
    • Robuste Bauweise, sehr leise, 100-l-Behälter, Filterklasse L, 3-kW-Antrieb
    • Überfüllsicherung und Füllstandsanzeige
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