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    Industriesauger IVR-L 200/24-2 Tc Dp | Kärcher

    Industrieller Kärcher Nass-/Trockensauger auf einem rollbaren Gestell mit zwei großen grauen Behältern und mehreren Schläuchen.

    Industriesauger

    IVR-L 200/24-2 Tc Dp

    Bestellnummer: 9.989-404.0

    • 360°-Arbeitsradius, ergonomisches Kippfahrgestell
    • Autonome Fasspumpe
    • Überfüllsicherung und Füllstandsanzeige, 2 Zubehörhalter
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